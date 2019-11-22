ستشهد عدة بلديات في ولاية تيبازة تذبذبا وانقطاعا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من يوم الاثنين 25 نوفمبر على الساعة 08:00 إلى غاية يوم الخميس 27 نوفمبر على الساعة 08:00، حسبما أفاد به بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال) اليوم الجمعة.

ويرجع ذلك التذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب إلى توقيف نشاط محطة فوكة لتحلية مياه البحر من أجل القيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية لمرافقها لمدة ثلاث أيام.

ويتسبب إجراء التوقيف التام للمحطة، حسب نفس البيان، في تذبذب في توزيع المياه ببلديات دواودة وبوسماعيل وبوهارون وعين تقورايات وسيدي راشد إضافة إلى انقطاع تام في عملية التوزيع في بلديات القليعة وفوكة والشعيبة وخميستي في ولاية تيبازة.

كما أشار ذات المصدر إلى أن تذبذبات أخرى قد تشهدها بلديات السلسلة الساحلية للعاصمة وهي المعالمة وزرالدة وكذا سطاوالي وعين بنيان.

وأكدت "سيال" لزبائنها القانطين بالبلديات المعنية بهذا التوقف أن استئناف خدمة التزويد بالمياه ستتم تدريجيا خلال يوم الخميس 28 نوفمبر.

كما أكد بيان هذه الشركة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تزويد الزبائن بالمياه وفقا للأولويات على غرار المستشفيات و الهياكل العمومية من خلال تخصيص شاحنات وصهاريج لضمان هذه المهمة.