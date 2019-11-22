حذر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة, اليوم الجمعة، بأفلو (الأغواط)، من أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر لعرقلة تنظيم الاستحقاقات الرئاسية.

وقال بن قرينة خلال تجمع شعبي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الوضع السياسي في الجزائر تحت عنوان "الجزائريون يرفضون للانتخابات"، متهما أطرافا قال إنها "كانت تراهن على الاستثمار في الخارج".

وطالب في هذا السياق كافة الجزائريين الأحرار بمن فيهم الحكومة والشباب والمعارضة وحتى باقي المترشحين "لإصدار بيانات تعبر عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في شؤون بلادنا"، مضيفا أن الجزائريين يرفضون تكرار سيناريو ليبيا وسوريا واليمن في الجزائر".