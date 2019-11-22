فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو (16582 دولار) على سيلتيك غلاسغو الاسكتلندي بسبب لافتات محظورة وهتافات عدائية خلال الفوز على لاتسيو في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وفاز سيلتيك بطل اسكتلندا 2-1 على الفريق الإيطالي في ملعب سيلتيك بارك لكن المباراة طغت عليها الأحداث التي وقعت خارج الملعب.

وحملت جماهير أصحاب الأرض لافتة مكتوبا عليها شعار جماعة يسارية إيطالية بينما حملت لافتة أخرى صورة للدكتاتور الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني أثناء إعدامه مع شعار "الحقوا بقائدكم".

وتحظر لوائح الاتحاد "الرسائل الاستفزازية ذات الطابع السياسي أو العقائدي أو الديني أو التي تحمل طبيعة عدائية".

وغرمت لجنة الانضباط والقيم في اليويفا، لاتسيو أيضا عشرة آلاف يورو بسبب هتافات عدائية لجماهيره.