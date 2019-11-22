حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة بعقوبة السجن المؤبد على المدعو “ج.أحمد” 30 سنة أمير سرية عين الحمام بعد متابعته بجنايات تكوين والانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وكذا السرقة مع حمل السلاح، حيث وجهت إليه تهم المشاركة في عمليات إجرامية منها، ذبح أحد أبناء أعمامه، ومقتل قائد مفرزة للحرس البلدي بواسطة قنبلة، وكلها أحداث جرت بأعالي جبال بلدية عمر محطة غرب ولاية البويرة قبل توقيفه بوسط مدينة عين الحمام بتيزي وزو.

وحسب ما ورد مقرر الإحالة، فإن المتهم كان قد التحق ضمن صفوف الجماعات الإرهابية بعد اختفائه عن الأنظار بأعالي بلدية عمر محطة منذ بداية أوت 2011، أين كان عمره لا يتعدى آنذاك 22 سنة، حيث انضم إلى سرية الشام بكتيبة ذراع الميزان قبل أن يتنقل إلى كتيبة النور المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والناشطة بتيزي وزو والتي عين فيها كأمير على سرية عين الحمام، قبل أن يتم توقيفه في كمين محكم وسط نفس المدينة شهر جوان 2013. وتوبع الإرهابي في قضايا جرت أطوارها بأعالي جبال بلدية عمر محطة التي ينحدر منها، وتتمثل في المشاركة في عملية ذبح و فصل رأس ابن عمه “ج.جعفر” عن جسده، بعد خروجه من صلاة التراويح وكذا زرع قنبلة بأعالي منطقة بلفوضيل تسببت في مقتل قائد مفرزة الحرس البلدي “ع.لخضر” وبتر رجل مرافقه “ط.ف” شهر ماي 2012، إضافة إلى نهب مبالغ مالية من عدة مواطنين تحت التهديد بالقتل بالسلاح الناري رفقة زميله الإرهابي مبتور الذراع المكنى الأثري وفق روايات الشهود.

المتهم الذي أكد تواجده طوال فترة نشاطه الإرهابي بمناطق مختلفة من ولاية تيزي وزو على غرار واضية، بني دوالة، عين الحمام، قبل أن يتم توقيفه فيها،نفى كليا التهم الموجهة له غير أن النيابة أكدت في مرافعتها على إدانة المتهم من خلال القرائن وتصريحات الشهود التي تثبت تورطه مع سبق الإصرار والترصد، معبرة عن حزنها لما آلت إليها البلاد خلال سنوات الأزمة الأمنية التي صار فيها الأخ يقتل شقيقه والجار يتعدى على عرض وممتلكات جاره، أين التمست عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، وهو نفس الحكم الذي نطقت به هيئة المحكمة بعد المداولة في القضية.