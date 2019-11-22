اتفق الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى الذي شغل منصب مناجير عام بنادي أورليون (الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية) على فسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي، حسب البيان الذي نشرته إدارة النادي اليوم الجمعة على موقعه الرسمي.

وكتب النادي في البيان: ''بعد مراجعة الوضعية الرياضية الحالية للفريق من أجل تحضير التظاهرات القادمة في أفضل الظروف الممكنة، قرر فريق أورليون والطاقم الفني بالتشاور مع عنتر يحيى على فسخ العقد بصيغة فورية''.

وحسب الصحافة المحلية، فإن المفاوضات كانت طويلة ومعقدة بين الطرفين من أجل فسخ العقد.

وكان الطلاق بين النادي والدولي الجزائري قد ترسم يوم الثلاثاء الفارط، خلال اجتماع المجلس الاداري للنادي الفرنسي. ولم يتم الكشف عن بنود فسخ العقد رغم تمكن الطرفان في الوصول إلى الحل يرضي الجميع.

وتم تعيين عنتر يحيى في منصب مناجير عام بالنادي الفرنسي في ديسمبر 2016، مكلف بالشق الرياضي.

والتحق يحيى بالنادي الفرنسي في جانفي 2016 كلاعب قادما من نادي أنجي (الرابطة الأولى الفرنسية) أين ساهم وبشكل كبير في صعود النادي إلى الدرجة الثانية.