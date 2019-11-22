توج المنتخب المصري بطلا لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما، الجمعة، بعد فوز مستحق بنتيجة 2-1 على كوت ديفوار في مباراة نهائية ماراثونية امتدت إلى الوقت الإضافي، على ملعب القاهرة الدولي.



ودخل الجيل الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب التاريخ، حيث حقق لمصر أول لقب قاري لها في هذه المرحلة العمرية، علما أن منتخب الكبار يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات الإفريقية بسبعة ألقاب.



وسجل لشباب "الفراعنة" كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 37، بعد تمريرة عرضية من نجم المنتخب والأهلي المصري والبطولة رمضان صبحي.



لكن المهاجم البديل أبوبكر دومبيا عدل للضيوف في الدقيقة 88، بعدما استغل خلوه من الرقابة وحول كرة عرضية بسهولة إلى شباك محمد صبحي حارس منتخب مصر، ليضطر الفريقان إلى خوض وقت إضافي.



وفي الشوط الإضافي الثاني، وتحديدا بالدقيقة 114، توج صبحي مجهوده الكبير بهدف قاتل، مستغلا كرة مرتدة من حارس الضيوف بعد تسديدة البديل أحمد ياسر ريان، ليقتنص الفوز الخامس لمنتخب مصر في البطولة، ويتوج بطلا لها.





