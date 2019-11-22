بوتين يعد بتطوير سلاح "لا مثيل له في الغرب"

العالم
22 نوفمبر 2019 () - الخبر أولاين - الوكالات
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 وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو "ستحسن" سلاحا خاصا، وذلك بعد وقوع انفجار غامض في موقع تجارب أسفر عن سقوط 7 قتلى.

وخلال حفل أقامه الكرملين لتكريم العلماء الذين قتلوا خلال التجربة، أكد بوتين لأراملهم أن "أزواجهن لم يمتن عبثا".

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الجمعة: "مجرد حيازتنا لهذه التكنولوجيا الفريدة أهم ضمانة للسلام على الأرض".

وشدد بوتين على أن السلاح الذي عمل العلماء على تطويره، لا مثيل له في الغرب.

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