بوتين يعد بتطوير سلاح "لا مثيل له في الغرب"
العالم
22 نوفمبر 2019 () - الخبر أولاين - الوكالات
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو "ستحسن" سلاحا خاصا، وذلك بعد وقوع انفجار غامض في موقع تجارب أسفر عن سقوط 7 قتلى.
وخلال حفل أقامه الكرملين لتكريم العلماء الذين قتلوا خلال التجربة، أكد بوتين لأراملهم أن "أزواجهن لم يمتن عبثا".
وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الجمعة: "مجرد حيازتنا لهذه التكنولوجيا الفريدة أهم ضمانة للسلام على الأرض".
وشدد بوتين على أن السلاح الذي عمل العلماء على تطويره، لا مثيل له في الغرب.