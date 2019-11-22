ما زالت معاناة سكان الجهة الغربية لمدينة الأربعاء بالبليدة، كل صبيحة جمعة، بسبب سوق الخردة الفوضوي، حيث تغلق كل الأحياء وتعم الفوضى، مسببة ازدحاما مروريا خانقا، وكل ساحات الأحياء وكل الطرقات والأرصفة تتحول إلى حظائر عشوائية، مما ينشب عنها مشاداة وتراشق بين السكان وعشاق الخردة الوافدين من كل حدب وصوب، كما يصعب المشي على الأقدام بسبب احتلال الأرصفة من طرف باعة الشيفون والأواني المستعملة. يحدث هذا بسبب غياب المسؤولين ومصالح الأمن من أجل فرض احترام القانون. وناشد مواطنو الأربعاء والي الولاية وكذا رئيس الأمن الولائي التدخل وإيجاد حل لمعاناة المواطن والاستمتاع بيوم الراحة.