توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة، على المناطق الشمالية الشرقية.

وأفادت الأرصاد الجوية ، أن الولايات المعنية هي: من برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، أم البواقي، الجلفة.

ويرتقب أن تتساقط هذه الأمطار بداية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف الليل ، وستتعدى كميتها 20 ملم محليا.

كما توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها الـ 60 كلم في الساعة، بداية من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة مساء، على المناطق الشمالية والجنوبية، مثيرة لزوابع رملية في بعض ولايات الجنوب.

والولايات المعنيةهي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الوادي، ورڤلة، غرداية.