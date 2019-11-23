تدرك اليوم السبت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها السابع، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف (00: 15).

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي المدية (00: 10) والجلفة (00: 15).

- عبد المجيد تبون ينشط تجمعين شعبيين بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة (00: 10) وخنشلة.

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي الأغواط (صباحا) والجلفة (مساء).