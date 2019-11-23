برنامج اليوم السابع من الحملة الانتخابية

أخبار الوطن
23 نوفمبر 2019 () - ك.ب
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 تدرك اليوم السبت الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها السابع، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:  

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف (00: 15).

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي المدية (00: 10) والجلفة (00: 15).

- عبد المجيد تبون ينشط تجمعين شعبيين بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة (00: 10)  وخنشلة. 

- عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي الأغواط (صباحا) والجلفة (مساء).

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