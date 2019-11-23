توفيت برعمة في الربيع الثاني من عمرها بعدما دهسها أبوها بالخطأ ببيته العائلي في حي الشهداء ببلدية وادي أرهيو في غليزان، عندما كان على متن شاحنته وهمّ بالرجوع إلى الخلف، أين لفظت أنفاسها متأثرة بإصابات على مستوى الرأس.

للتذكير فإن حوادث المرور التي طالت الصبيان كثرت بتراب ولاية غليزان، حيث أنه في الأسبوع الماضي دهس سائق شاحنة توزيع المشروبات الغازية طفلا في العامين من عمره بغليزان، أدى إلى وفاته على الفور، كما دهست أول أمس حافلة النقل المدرسي ببلدية القطار تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات وتدرس بالسنة الثانية ابتدائي وهي متجهة من المدرسة إلى بيتها العائلي، ما أدى إلى احتجاج الأهالي وغلق الطريق مطالبين بممهلات للحد من السرعة.