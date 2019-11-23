قال مرشح الرئاسيات علي بن فليس، اليوم السبت، من المدية أنه لا يملك خاتم سليمان بل لديه صدق في اللسان وحلول استعجالية وتقديم الحساب للشعب دوريا، وذلك بعصرنة السياسية عن طريق جمع الجزائريين بكل فئاتهم على حوار وطني شامل بدون إقصاء سيقوده بنفسه في إطار حكومة تفتح وطني مهمتها وضع قوانين من أجل الذهاب لمحليات وتشريعيات استعجالية لتحديد الصلاحيات وحتى لا يشخصن الحكم، مضيفا أنه سينهي "الفرعنة السياسية" ببرلمان يحمل في طياته معارضة تحظى بالحماية السياسية.

كما أكد بن فليس أن الدولة ستكون ديمقراطية اجتماعية في إطار القيم الإسلامية والوطنية، التي لا تمنح أي فرصة للتفرقة بين الجزائريين، مؤكدا أن الدراسة والتكوين والصحة للجميع وبالدرجة الأولى الفئات الهشة، مضيفأ أنه لابد من توزيع عادل للثروة الوطنية جهويا وجواريا، كما أعلن أنه سيفتح ملف المتعاقدين كأولوية من الأولويات مكافأة لهم واعترافا بجميلهم وحفظا لكرامتهم.