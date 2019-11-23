أكد المترشح عبد العزيز بلعيد أن الحل في الخروج من الأزمة يتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية رغم احترامه لموقف الحراك الشعبي، معتبرا ذلك اختلاف بسيط في رؤية كل طرف لطريقة حل أزمة البلاد.

وتعهد بلعيد في تجمع له بمدينة الشلف أن يفتح حوارا شاملا مع فئات الشعب التي تشارك في الحراك وبقية موظفي القطاع العمومي لحصر المشاكل وحلها حسب إمكانيات البلاد، مضيفا أنه يطمح لاعتماد الراتب الذي يحفظ كرامة الموظفين في قطاعات الوظيف العمومي، وتعهد بلعيد بتغيير الدستور وطرحه لنقاش شعبي واحترام المبادئ الوطنية في إطار الجمهورية الثانية.

وقال بلعيد أنه طبيب ويعرف علاج كل الأمراض التي يعانيها الشعب مشددا على ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية والبشرية التي تزخر بها بلادنا من أجل إحداث نهضة شاملة بفضل إعادة قيمة العمل والجهد بدل التكاسل والاتكال الذي أصبح شائعا بين الشباب، وحصر بلعيد مشاكل التخلف في "سوء التسيير والفساد المستشري".

وتساءل مرشح الرئاسيات عن أسباب انتشار الفقر وسط الشعب رغم الخيرات التي تملكها بلادنا، كما وعد بفتح باب الاستثمار في كل الميادين للشباب وأصحاب المال الوطني بدل اكتنازها خارج البنوك بسبب المعاملات الربوية، متعهدا بإعادة الأمل للشباب الذي هاجر برا وبحرا من بلاده هروبا من الواقع التعيس الذي أوصلنا إليه النظام السابق.