التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بباتنة، بالقضاء "نهائيا" على أزمتي السكن والبطالة وكذا تسليم المشعل للشباب ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات.

وقال تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة وسط مدينة باتنة في إطار نشاطات اليوم السابع من حملته الانتخابية التي تحمل شعار بـ"التغيير ملتزمون وعليه قادرون"، "ألتزم في حال ما إذا زكاني الشعب رئيسا للجمهورية بالقضاء على أزمتي السكن والبطالة بصفة نهائية " مبرزا في هذا الإطار تعهده بـ" تطبيق قرار إدماج 400 ألف موظف بسرعة قصوى" وهو ما يساهم في القضاء على مشكل البطالة.

وفي الشق السياسي، جدد تبون التزامه بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات "خلال الأربعة أشهر الأولى" من عهدته الرئاسية في حال ما إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية وذلك بهدف - كما قال ـ "تحقيق التغيير وتسليم المشعل للشباب " وكذا "وقف توغل المال في الانتخابات والحياة السياسية "، مشيرا إلى أن " استعمال المال في الانتخابات ساهم في تهميش فئة الشباب والكفاءات الوطنية في الساحة السياسية".