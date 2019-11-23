دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة، أربع (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وسوق أهراس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصا(01) وحجزوا (27) كيلوغراما من المواد المتفجرة، (145) مترا من الفتيل الصاعق، بطاريات، هواتف نقالة و أسلاك كهربائية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر حرس الحدود قرب الشريط الحدودي بتلمسان، كمية من الكيف المعالج تقدر ب(101) كيلوغرام، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت، وبشار، بندقيتي (02) صيد بدون وثائق ومنظار ميدان.

وفي نفس السياق حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست، والوادي، سيارة (01) رباعية الدفع، ثلاثة عشرة (13) قنطارا و(75) كيلوغراما من المواد الغذائية، (1200) لتر من الوقود و (131) هاتف نقال.

من جهة أخرى أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة غطاسين (02) وحجزوا أدوات لصيد المرجان.