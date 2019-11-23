قال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي إن قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اعتقلت "رؤساء العصابات" الذين تورطوا بالاحتجاجات الأخيرة الناجمة عن رفع سعر الوقود في البلاد، حسبما ذكرت (برس تي في) اليوم السبت.

ونقل عن إسماعيلي قوله إن "الحرس الثوري الإيراني حدد وألقى القبض على 100 من رؤساء العصابات الكبار والصغار وكذلك العناصر الرئيسية الذين يقفون خلف الاضطرابات الأخيرة بمواقع مختلفة عبر البلاد." مؤكدا في الوقت ذاته أن " الاضطرابات انتهت وأعيد النظام إلى البلاد".

وفي 15 نوفمبر الجاري، بدأت الحكومة الإيرانية تقنين توزيع حصص الوقود وزيادة سعره الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات وأعمال العنف المتفرقة في عدد من المدن الإيرانية.

وأوضحت (برس تي في) أن تقارير الوفيات لكل من القوات الأمنية والمدنيين لم يتم التأكد منها بشكل رسمي بعد.

وقال إسماعيلي أن وزارة الاستخبارات الإيرانية حددت عددا كبيرا من الأشخاص على صلة بأعمال الشغب، مضيفا أنه ألقى القبض على بعضهم.

وأوضح أن المقبوض عليهم من بينهم "عناصر تخدم مصالح أجنبية، وعناصر منظمة ومشاغبون أصحاب سجلات إجرامية متعددة جمعوا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد حارقة لإثارة الاضطرابات " .