تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم (أقل من 20 عاما) على نظيره التونسي (0-2) اليوم السبت في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب الكرم (تونس) لحساب اليوم الأول من دورة اتحاد شمال إفريقيا لهذا الصنف العمري. وسجل مروان زروقي (17 ض.ج و61) هدفي المنتخب الجزائري.

وكان المنتخب المغربي تعادل في وقت سابق مع منتخب بوركينافاسو (0-0) في المباراة الافتتاحية.

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات حيث سيخوض كل منتخب أربع مقابلات على أن يتوج صاحب المركز الأول باللقب.

نتائج اليوم الأول/ السبت:

المغرب - بوركينافاسو 0-0

تونس - الجزائر 0-2

الترتيب

1- الجزائر 3 1

2- المغرب 1 1

- بوركينافاسو 1 1

4- مصر 0 0

- تونس 0 1

برنامج المقابلات القادمة:

- الجولة الثانية (الإثنين 25 نوفمبر)

س 00: 11: الجزائر - بوركينافاسو

س 30: 13: مصر - المغرب

- الجولة الثالثة (الأربعاء 27 نوفمبر)

س 11:00: مصر - بوركينافاسو

س 13:30: تونس - المغرب

- الجولة الرابعة (الجمعة 29 نوفمبر)

س 11:00: الجزائر - مصر

س 13:30: بوركينافاسو - تونس

- الجولة الخامسة (الأحد 1 ديسمبر )

س 11:00: المغرب - الجزائر

س 13:00: تونس - مصر .