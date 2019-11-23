بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2.2 % إلى غاية أكتوبر 2019، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعد تطور أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية إلى غاية أكتوبر 2019 هو نسبة التضخم المتوسط السنوي المحسوب أخذا بعين الاعتبار الأشهر الـ12 الممتدة بين نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة بين نوفمبر 2017 و أكتوبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر فانه اقل من 0.1 %، حسب معطيات الديوان .

و بخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 % في شهر أكتوبر الأخير مقارنة بالشهر الفائت.

كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 0.7 % لأسعار المنتجات الفلاحية.

و أضاف التقرير نفسه أن هذا الانخفاض الشهري لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مرجعه خاصة إلى تراجع بنسبة 9.8 % لأسعار الخضر و ب7.8 % للبطاطا و 0.5 % للحوم الحمراء.

من جانب آخر أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع للأسعار التي ميزت بعض المنتجات سيما اللحوم البيضاء (+ 4.7 %) و البيض (+21 %) و الفواكه (+ 8.9 %) في شهر أكتوبر و مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

و تابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3 % و الراجعة خاصة إلى انخفاض أسعار السكر (-4 %) و القهوة ب(-1.4 %).

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 0.3 % فيما حلت الخدمات استقرارا.

و حسب مجموعة السلع و الخدمات فان ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة و الأحذية بارتفاع بلغ 0.5 % و مجموعة التعليم و الثقافة و التسلية نسبة (+0.3 %) و المجموعات المتنوعة ب(+0.4 %).

أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار.

كما أشار تقرير الديوان إلى أن جميع أسعار الاستهلاك قد سجلت خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 1.96 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و أضاف المصدر أن هذه الزيادة راجعة خصوصا لارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية و السلع المصنعة و أخيرا الخدمات.

و قد عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا بنسبة (+1.33 %) خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2019 و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت السلع المصنعة و الخدمات ارتفاعا على التوالي بـ 4.11 % و 3.56 % خلال نفس فترة المقارنة.

و تابع الديوان الوطني للإحصائيات من جانب أخر أن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة -0.39 % سيما بسبب تراجع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 2.08 % خلال فترة المقارنة.

للتذكير أن نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 4.3 % في سنة 2018.