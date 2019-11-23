حقق فريق اتحاد بلعباس عصر اليوم فوزا صعبا ومهما على حساب الضيف شباب قسنطينة فوق أرضية ميدان مركب 24 فبراير 56 حين نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين وذلك بالرغم من الوجه السيئ الذي أبان عنه المحليون خلال المرحلة الأولى من المباراة التي أنهاها القسنطينيون بتقدم طفيف بفضل ذلك الهدف الممضى من قبل المهاجم عبيد في الدقيقة الـ 15.

وكان اتحاد بلعباس قد سجل عودة قوية خلال المرحلة الثانية ترجمها عايشي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 71 قبل أن يقضي بلحوسيني على آمال السنافر حين نجح في إضافة هدف الفوز في الدقيقة 78 مستغلاً تمريرة ذكية بالعقب من البديل بوقطاية.

وقد سمح الفوز لإتحاد بلعباس ببلوغ النقطة 13 فيما تجمد رصيد السنافر عند حدود النقطة 15.