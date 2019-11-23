أفضت مخلفات الجولة الحادية عشرة للرابطة المحترفة الأولى، اليوم، إلى انفراد فريق شباب بلوزداد بكرسي الصدارة، على الرغم من اكتفائه بنقطة التعادل بملعبه عندما استضاف منافسه أمل عين مليلة، وهي المرة الأولى الذي يفشل الشباب في كسب كامل نقاطه بملعبه هذا الموسم.

نتيجة التعادل 1 / 1 التي انتزعها الشباب بصعوبة بفضل هدف التعديل للمدافع خالي الذي ردّ على هدف دهار الذي تلقى بطاقة حمراء قبل استبداله، سمحت له بـ"التخلص"، ولو مؤقتا، من شريكه في الريادة، فريق مولودية الجزائر، بعد خسارة العميد في آخر لحظات المباراة التي جمعته بفريق أولمبي الشلف بملعب هذا الأخير بنتيجة 2 / 1، وهي مباراة شهدت أيضا طرد لاعب المولودية بورديم، حيث رفع الشباب رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 نقطة لمولودية الجزائر، في انتظار لاء الفريقين في الجولة المقبلة بملعب بولوغين، في الوقت الذي انتزع فيه نادي بارادو نقطة التعادل من وفاق سطيف بملعب عمر حمادي ببولوغين بفضل هدف اللاعب البديل الشاب هشام مسيعد في الدقيقة 84 رد به على هدف سعدي رضواني في الدقيقة 14 من ضربة جزاء، ليبقى نادي بارادو في المركز الأخير بمجموع ثماني نقاط، بينما رفع الوفاق رصيده إلى 11 نقطة.

وفرض فريق شبيبة الساورة منطق التعادل أيضا على مضيقه شبيبة القبائل، وانتهت المباراة بينهما بنتيجة 0 / 0، في غياب الجمهور، وحقق إتحاد بلعباس، بالمقابل، انتصارا مهما على ضيفه شباب قسنطينة بنتيجة 2 / 1، وكسب إتحاد بسكرة، بأرضه، النقاط الثلاث، بفضل الفوز المحقق على حساب إتحاد الجزائر بهدف دون رد، وعاد شباب أهلي البرج بالتعادل 1 / 1 من سطيف خلال المباراة التي جمعته بمضيّفه نجم مڤرة.

تجدر الإشارة أن المباراة الثامنة والأخيرة عن الجولة الحادية عشرة للرابطة المحترفة الأولى، ستجري اليوم بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر بالجزائر العاصمة بين نصر حسين داي ومولودية وهران.