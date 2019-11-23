اختتمت مساء اليوم السبت أشغال الندوة الدولية الـ44 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو)، بالمصادقة على بيان ختامي.

وثمنت الندوة التي انعقدت تحت شعار"1975-2019، 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة"، بـ"النجاح الكبير" لهذا اللقاء.كما أعربت الندوة عن ارتياحها للتقدم الذي حققته القضية الصحراوية على مستوى أسمى الجهات القضائية بالاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي.