اختتمت مساء اليوم السبت أشغال الندوة الدولية الـ44 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (اوكوكو) , بالمصادقة على بيان ختامي.

وثمنت الندوة التي انعقدت تحت شعار"1975-2019, 44 عاما من الكفاح من أجل الاستقلال. تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة", ب"النجاح الكبير" لهذا اللقاء.

كما اعربت الندوة عن ارتياحها للتقدم الذي حققته القضية الصحراوية على مستوى اسمى الجهات القضائية بالاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي.