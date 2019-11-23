اندلع مساء اليوم السبت حريق داخل مخزن للأغذية بدار الطفولة المسعفة بنهج بشير بوقادوم بمدينة سكيكدة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

و أوضح ذات المصدر أنه تم تحويل 6 أطفال على متن سيارات إسعاف للحماية المدنية إلى دار الرحمة بحي عيسى بوكرمة وهم في صحة جيدة مضيفا بأن عون حماية مدنية ضمن الفرقة التي تدخلت لإخماد الحريق كانت تظهر عليه أعراض الغثيان و آلام في الصدر تم نقله إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية.

و تم تسجيل احتراق شبه كلي للمخزن و مكيف هوائي و ثلاجتين بالإضافة و مكتب وجهاز إعلام آلي فضلا عن وثائق وسجلات المخزن وفقا لنفس المصدر.

و قد سخرت الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق الذي دام حوالي ساعتين و نصف 3 شاحنات إطفاء و 3 سيارات إسعاف و سيارة اتصال كما تمت الإشارة إليه.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب و ملابسات اندلاع الحريق بدقة.