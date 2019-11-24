أرجعت مصادر مسؤولة مبرر سحب رئاسة مصلحة الأمراض المعدية لمستشفى القطار، بالجزائر العاصمة، إلى ما انتهت إليه لجنة تفتيش مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كشفت عن العديد من النقاط السوداء. ولعل أهمها التخلي عن خدمات 25 شبه طبي واستقالة بروفيسور وإرغام 3 أساتذة مساعدين على التقاعد، وتسريح 9 أعوان خدمة، علاوة على انخفاض النشاط الطبي بالمصلحة بنسبة 50 بالمائة، بالرغم من إعادة تأهيل وتجهيز المصلحة بصفة كاملة. وأضافت المصادر أن رئيس المصلحة المنهاة مهامه، الذي جيء به برعاية وزير صحة أسبق، كان يستفيد من الإقامة بفندق 5 نجوم بالعاصمة، والدفع على حساب الوزارة.