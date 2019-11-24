أصدرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة المترشحين للفوز بلقب أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019.

وأعلن الموقع الرسمي للكاف، عن عشرة أسماء، من بينهم المدرب جمال بلماضي، الذين تألقوا خلال العام الجاري.

وتتضمن قائمة المترشحين للحصول على هذه الجائزة الأسماء التالية:

- أليو سيزي (السينغال) مدرب السينغال

- كريستين قغوس (سويسرا) مدرب الزمالك

- كورنتان مارتنز (فرنسا) مدرب موريتانيا

- جمال بلماضي (الجزائر) مدرب الجزائر

- فوزي بن زرطي (تونس) مدرب وداد أتليتيك كلوب

- قغنوت روهر (ألمانيا) مدرب يجيريا

- معين شعباني (تونس) مدرب الترجي الرياضي التونسي

- منير الجعواني (المغرب) مدرب نهضة بركان

- نيكولاس دوبويس (فرنسا) مدرب مدغشقر

- بيتسو موسيماني (جنوب إفريقيا) مدرب ماميلودي سان داونز .