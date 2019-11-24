تراجعت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا، بسبب الإمدادات الروسية الأرخص ووفرة الوقود السائل، حسبما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

ونقلت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن أحمد الهاشمي المسؤول التسويقي لشركة "سوناطرك"، إن "العملاء الأوروبيين للشركة المملوكة للدولة قللوا الطلب بشكل كبير على الغاز التقليدي من الجزائر، ما تسبب في تراجع مستوى المبيعات لهذا العام بنسبة 25 %".

وأوضح الهاشمي أنه:" في 2019 تراجع الإقبال بشكل كامل بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا.. وفي 2020 من المتوقع أن يكون عاما صعبا أيضا إذا كان لديهم شتاء دافئ أيضا".

واعتبرت الوكالة أن تراجع صادرات الجزائر، وهي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، دليل على أن إمدادات الغاز المسال القادمة من الولايات المتحدة وروسيا تغمر السوق وتقود الأسعار إلى الانخفاض.

وفقا للاستشاري في الطاقة وود ماكينز فإن هذا الوضع قلل من القدرة التنافسية لعقود غاز الدولة الأفريقية والمرتبطة بأسعار النفط.

ولتعويض هذا حولت الشركة إنتاجها إلى الغاز المسال.

ويأتي هذا في أعقاب إقالة رئيس مجلس إدارة شركة المحروقات "سوناطراك" وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه.