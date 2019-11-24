شهدت منطقة اولاد هداج ببومرداس، استنفارا أمنيا بعد اكتشاف جثة شاب على حافة الطريق جثة هامدة.

وحسب مصادر محلية فإن الجثة وجدها مواطنون على مستوى الطريق الرابط بين الرغاية وأولاد هداج تبين أنها لشاب عليها آثار القتل رميا بالرصاص ويشتبه أن الجناة نفذوا عمليتهم على متن سيارة قادمة من اتجاه الرغاية إلى بودواو.

وما علمناه فإن مصالح الأمن شرعت في التحقيق حول هوية الضحية وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.