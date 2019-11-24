أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، ببرج باجي مختار، أربعة أشخاص وضبطت 04 كيلوغرام و100 غرام من مادة الديناميت وأربعة مفجرات و15 مولدا كهربائيا و06 مطارق ضغط وأغراض أخرى، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وسيدي بلعباس، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 02 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفوا شخصين بحوزتهما ثلاث بنادق صيد بكل من بجاية وتيارت.