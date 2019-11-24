انتشل عمال الإغاثة جثث 18 شخصا على الأقل من حطام طائرة تحطمت في منطقة سكنية مزدحمة في مدينة جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد إقلاعها بفترة وجيزة اليوم الأحد، حسبما أوردته وكالة رويترز.

وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

وقال شاهد عيان في موقع التحطم إنه تم إنقاذ شخصين قبل انفجار الطائرة. ولم يتضح إن كان هناك قتلى أو مصابون على الأرض.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، أفادت عن ارتفع عدد القتلى إثر تحطم الطائرة إلى 24 قتيلا.

وذكر موقع "7 سير7" أن "فرق الإنقاذ أخرجت من الحطام 24 جثة حتى الآن، مضيفا أن "عمليات البحث جارية في الموقع عن جثث أخرى".

وكان الموقع ذاته، قد نقل في وقت سابق أنه تم استخراج جثث 13 شخصا، لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

وحوادث الطيران كثيرة نسبيا في الكونغو بسبب تراخي معايير السلامة وضعف الصيانة. وجميع شركات الطيران في البلاد ومنها بيزي بي ممنوعة من العمل في أوروبا.