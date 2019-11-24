أوقفت قوات الأمن بمستغانم أمس 17 شخصا بسبب تنظيم مظاهرة ليلية بوسط المدينة تنديداً بإجراء الانتخابات.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للانتخابات وحاولوا تنظيم مسيرة في اتجاه مقر السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، غير أن قوات الأمن تصدت لهم وتم اعتقال 17 متظاهرا بتهمة المساس بالسكينة العامة وتنظيم مسيرة غير مرخصة وسيمثل المعتقلون غدا أمام وكيل الجمهورية.

وفي سياق متصل نظم صباح اليوم متظاهرون وقفة تضامنية مع المعتقلين السبعة عشر بوسط المدينة طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين، كما ندّدوا بإجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ومطالبين بجزائر حرة وديمقراطية. وبالقرب منهم نظم المؤيدون للانتخابات تجمعا شعبيا بساحة البلدية رفعت شعارات مثل "جيش شعب خاوة خاوة"، و"مساندون لانتخابات 12 ديسمبر" و"نعم للانتخابات واليد في اليد من أجل جزائر الغد"، و"نعم للانتخابات لا للأيادي الخارجية".