تمكنت عناصر أمن دائرة المالح بعين تموشنت مؤخرا، من توقيف 4 أشخاص شكلوا شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الإبحار السري، حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية إثر تقدم أولياء شابين منحدرين من ولاية ميلة إلى مصالح الأمن ببلاغ مفاده تنقل أبناءهم إلى مدينة المالح بعين تموشنت وأن المعلومات التي بحوزتهم تدل على أن أبناءهم أتوا من أجل الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري انطلاقا من أحد شواطئ ولاية عين تموشنت.

وقد باشرت مصالح الأمن الولائي في التحقيق والتحري حول هذه القضية حيث سمحت عملية البحث و تنشيط عنصر الاستعلام بتحديد مكان تواجد الشابين اللذان تم توقيفهما ببلدية المالح.

وقد أفضت التحريات الأمنية كذلك إلى تحديد هوية أحد منظمي الرحلة السرية التي كان الشابان يستعدان للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية يمنحوها للمنظمين.

كما سمح ذات التحقيق، بتوقيف ثلاثة شركاء آخرين في عملية تنظيم الإبحار السري حيث تم تقديمهم جميعا أمام العدالة محكمة عين تموشنت أين صدر في حقهم حكما بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج فيما تم إخلاء سبيل الشابين المنحرين من ولاية ميلة.