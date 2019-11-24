أصدرت محكمة سطيف اليوم الأحد، حكمًا بالبراءة لصالح متهمين تم توقيفهما في مسيرة الجمعة الأربعين وبحوزتها الراية الأمازيغية.

وأعلن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالح، أن الأمر يتعلق بكل من ناصر غوا وكرو أرزقي.

وأفرجت المحكمة بولاية سكيكدة عن الشاب العيدوني وليد، الذي تم توقيفه في مسيرة الجمعة الماضية وهو يلتقط صور بالراية الأمازيغية، بحسب ما نقله محاميه بوبكر حمايلي، على أن يتم استدعاء المتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية شهر جانفي القادم.

أما بالنسبة لمحكمة الأغواط فقد أطلقت سراح صلاح الدين عبد العالي بغرامة مالية لقضيتن: إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي .