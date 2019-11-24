يشارك محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نورالدين ياسع، يومي الإثنين والثلاثاء القادمين ببرلين، في الندوة حول الانتقال الطاقوي في العالم العربي، حسبما ورد، اليوم الأحد، في بيان لهذه الهيئة التابعة للوزارة الأولى.

وأوضح المصدر أن ياسع سيكون مرفوقا خلال هذا الحدث المنظم في إطار انعقاد المنتدى العاشر (10) العربي-الألماني حول الطاقة، بكل من المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص و رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عبد القادر شوال.