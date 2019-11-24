تعهد المترشح لرئاسيات12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد اليوم بتيارت، بفتح مجال النقل الجوي للمستثمرين الخواص لإعادة النشاط لعدد من المطارات المنجزة بالولايات والتي تعيش روكودا." دعوا المستثمريين الجزائريين يشترون طائرات".

والتزم بلعيد في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة علي معاش، بتدعيم الفلاحيين الحقيقيين وتشجيع الخبرات الشابة في هذا المجال مؤكدا ، "الدعم الفلاحي وجه لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة حولوا أموالا للخارج"، مضيفا " برنامجي يعتمد على الفلاحة و الصناعات التحويلية وتربية الحيوانات سوف أعدكم بضمان الاكتفاء الذاتي في الحبوب"

والتزم مترشح حزب جبهة المستقبل بإعادة بعث نشاط مشروع مصفاة البترول المتوقف بمنطقة سي العابد ببلدية السوقر متعهدا بفتحه في مدة سنة في حال أنتخب رئيسا للجمهورية.

وندد بلعيد بتدخل الاتحاد الأوربي في الشأن الداخلي للجزائر " لا نريد أن يتدخل في شؤوننا أحدا" مشددا على وجوب تضامن الجزائريين في هذا الوقت بالذات، و معلنا عن موقفه حيال الرافضين للانتخابات "دعوهم يتكلمون" ، مشيرا إلى أن الضغط سبب هجرة الشباب إلى الخارج كما قال.