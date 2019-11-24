برأت صباح اليوم محكمة غليزان ساحة رؤساء وأمناء المكاتب الولائية لنقابات التكتل النقابي لقطاع التربية من تهمة القذف التي رفعتها ضدهم مديرة التربية بولاية غليزان.

وقال عدد من رؤساء المكاتب الولائية للتكتل النقابي لاسيما منه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على صفحته، بأن محكمة غليزان قد برأت ساحتهم من تهمة القذف التي رُفعت ضدهم. وكانت ذات المصالح قد قدمت شكوى ضد التكتل النقابي لعمال التربية، عقب البيان رقم7، والذي تضمن جملة من الانشغالات والمطالب للطبقة العاملة بقطاع التربية منها إحدى نقاطه التي ركزت عليها المديرة السابقة.

ويذكر بأن الفصل في القضية جاء بعد تأجيلها عدّة مرات.