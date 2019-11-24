تعادل فريقا نصر حسين داي و مولودية وهران بنتيجة بيضاء (0-0) في ختام الجولة ال11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم،

اليوم الأحد بملعب "20 أوت" بالجزائر.

بعد هذه النتيجة، تحتل مولودية وهران المركز الثالث رفقة شبيبة الساورة بمجموع 18 نقطة لكل فريق، بينما يتواجد نصر حسين داي في الصف الحادي عشر برصيد 12 نقطة رفقة اتحاد بسكرة.

و كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس السبت و أسفرت عن النتائج التالية:

السبت :

نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج 1 - 1

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة 1 - 1

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 2 - 1

نادي بارادو - وفاق سطيف 1 - 1

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 0 - 0

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 2 - 1

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 1 - 0

الأحد:

نصر حسين داي - مولودية وهران 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 24 11

2. مولودية الجزائر 23 11

3. شبيبة الساورة 18 11

--. مولودية وهران 18 11

5. شبيبة القبائل 17 11

6. شباب قسنطينة 15 11

--. جمعية عين مليلة 15 11

8. اتحاد الجزائر 14 10

9. اتحاد بلعباس 13 10

--. أهلي برج بوعريريج 13 11

11. اتحاد بسكرة 12 11

--. نصر حسين داي 12 11

13. وفاق سطيف 11 11

--. أولمبي الشلف 11 11

15. نجم مقرة 9 11

16. نادي بارادو 8 9.