أكد ببسكرة المرشح للرئيسات عزالدين ميهوبي أن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أمر مرفوض نهائيا و لن نسمح بأي تفكير قد يمس بالسيادة الوطنية .

جدد المرشح عزالدين ميهوبي في الكلمة التي ألقاها في التجمع الشعبي الذي نظمه حزب الارندي في قاعة سيدي عبدون ، موقفه الرافض لهذا التدخل السافر واصفا محاولات بعض برلمانيي الاتحاد الأوروبي بالبائسة .و حسبه أن هؤلاء يعتقدون إن الجزائر غنم بلا راعي ، فهذا البلد مستقل و سيد في قراراته و يحترم سيادة الآخرين و مؤسس على عقيدة لا تدخل في شؤون الآخرين .

و شدد ميهوبي بالقول لن نسمح لأي كان بان يتدخل في شؤوننا الداخلية التي تحلها العائلة الجزائرية فيما بينها .و في سياق آخر قال أن الشعب ينتظر حلولا واقعية لمشاكله و انشغالاته تستجيب لتطلعاته .

و برأيه أن الجزائر تتوفر على جميع الخيرات و لا ينقصها سوى الثقة فيما بيننا ، مؤكدا أن الجزائر لن يبنيها شخص واحد أو حزب واحد بل يبنيها الجميع والطموح هو بناء جمهورية المؤسسات التي لا تتأثر بالأشخاص و الحكام .

و تابع قائلا ، وجود برلمان قوي سلطة قوية و حكومة راشدة فلن تتأثر بالهزات التي تزيدها تماسكا و صلابة .