بطولة الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والهدافون
رياضة
24 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
النتائج الكاملة والهدافون لمباريات الجولة الـ11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي جرت يومي السبت والأحد:
السبت :
نجم مقرة : 1 عبد الحفيظ (16)
أهلي برج بوعريريج : 1 غيسلان (77)
شباب بلوزداد : 1 خالي (83)
جمعية عين مليلة : 1 دهار (9)
اتحاد بلعباس : 2 عيشي (71)، بلحوسيني (78)
شباب قسنطينة : 1 عبيد (15)
نادي بارادو : 1 مسيعد (85)
وفاق سطيف : 1 رضواني (14 ض. ج)
شبيبة القبائل : 0
شبيبة الساورة : 0
أولمبي الشلف : 2 بوسعيد (21)، بن حملة (83 ض. ج)
مولودية الجزائر : 1 فريوي (62)
اتحاد بسكرة : 1 قبلي (30)
اتحاد الجزائر : 0
الأحد :
نصر حسين داي : 0
مولودية وهران : 0