النتائج الكاملة والهدافون لمباريات الجولة الـ11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي جرت يومي السبت والأحد:

السبت :

نجم مقرة : 1 عبد الحفيظ (16)

أهلي برج بوعريريج : 1 غيسلان (77)

شباب بلوزداد : 1 خالي (83)

جمعية عين مليلة : 1 دهار (9)

اتحاد بلعباس : 2 عيشي (71)، بلحوسيني (78)

شباب قسنطينة : 1 عبيد (15)

نادي بارادو : 1 مسيعد (85)

وفاق سطيف : 1 رضواني (14 ض. ج)

شبيبة القبائل : 0

شبيبة الساورة : 0

أولمبي الشلف : 2 بوسعيد (21)، بن حملة (83 ض. ج)

مولودية الجزائر : 1 فريوي (62)

اتحاد بسكرة : 1 قبلي (30)

اتحاد الجزائر : 0

الأحد :

نصر حسين داي : 0

مولودية وهران : 0