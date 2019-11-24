بطولة الرابطة الأولى: النتائج الكاملة والهدافون

رياضة
24 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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النتائج الكاملة والهدافون لمباريات الجولة  الـ11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، التي جرت يومي السبت والأحد: 

السبت :

نجم مقرة               : 1 عبد الحفيظ (16)

أهلي برج بوعريريج : 1 غيسلان (77) 

شباب بلوزداد        : 1 خالي (83)

جمعية عين مليلة    : 1 دهار (9) 

اتحاد بلعباس       : 2 عيشي (71)، بلحوسيني (78)

شباب قسنطينة     : 1 عبيد (15) 

نادي بارادو     : 1 مسيعد (85)

وفاق سطيف    : 1 رضواني (14 ض. ج) 

شبيبة القبائل      : 0

شبيبة الساورة     : 0  

أولمبي الشلف    : 2 بوسعيد (21)، بن حملة (83 ض. ج)

مولودية الجزائر : 1 فريوي (62) 

اتحاد بسكرة    : 1 قبلي (30)

اتحاد الجزائر   : 0  

الأحد :

نصر حسين داي    : 0

مولودية وهران     : 0

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