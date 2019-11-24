تمكن المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، من إحراز هدفه السادس مع ناديه موناكو الفرنسي، خلال اللقاء الذي انهزم فيه اليوم الأحد على ميدان بوردو (2-1) برسم الجولة ال14 من البطولة الفرنسية.

بتمريرة حاسمة من الفرنسي وسام بن يدر، منح سليماني التقدم لنادي الإمارة في الدقيقة ال15، غير أن المحليين تمكنوا من التعديل في الدقيقة ال29، ليضيفوا هدف الفوز في الشوط الثاني عبر نيكولا دي بيرفيل من ضربة جزاء (د69).

غير أن سليماني لم يواصل أطوار المباراة اثر تعرضه إلى الطرد في الدقيقة ال67، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ال54.

وعلى إثر هذه الخسارة، يتواجد موناكو في الصف ال14 برصيد 18 نقطة، في حين يرتقي بوردو إلى الصف الثالث ب22 نقطة مناصفة مع أولمبيك مارسيليا المتنقل إلى تولوز سهرة الأحد (سا 21 :00).

و إضافة إلى الأهداف المسجلة، يتصدر سليماني (31 سنة) ترتيب أفضل الممررين ب8 كرات حاسمة.

وبعدما قدم من ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء عقده, أثبت المهاجم الأسبق لشباب بلوزداد قدراته مع موناكو ليصبح من بين أحسن اللاعبين في "الليغ 1" الفرنسية.

وسبق لسليماني المرور على عدة أندية على غرار فينيرباشي (تركيا) و نيوكاسل (انجلترا), على سبيل الإعارة إلا أنه لم يفرض نفسه هناك.