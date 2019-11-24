قال مسؤول إنقاذ إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بعضهم على الأرض، عندما تحطمت طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية مزدحمة في مدينة غوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد.



وقال مسؤولون إن الطائرة التي تشغلها شركة بيزي بي المحلية تحطمت بعد قليل من إقلاعها في طريقها إلى مدينة بيني التي تبعد نحو 250 كيلومترا إلى الشمال.



وقالت الشركة إن الطائرة وهي من طراز دورنييه 228-200 التي تضم 19 مقعدا كانت تقل 16 راكبا واثنين من أفراد الطاقم.