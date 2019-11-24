كشفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد عن المواعيد الخاصة بباقي مراحل منافستي رابطة أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية, وذلك اثر تأجيل بطولة أمم افريقيا للمحليين (شان-2020) من شهر جانفي إلى شهر أفريل المقبلين.



وحدد الهيكل القاري موعد 24 ماي المقبل لخوض المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية ويوم 29 من الشهر نفسه موعدا لنهائي منافسة رابطة أبطال افريقيا وذلك بعد قرار "الكاف" إقامة الدور النهائي للمسابقتين من مباراة واحدة تقام على ملعب محايد.



ولم يكشف "الكاف" الى حد الآن عن الملعبين اللذين وقع الاختيار عليهما لاستضافة نهائي البطولتين القاريتين.



وحددت "الكاف" باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات للمسابقتين حيث تقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتقام أيام 10 و11 و12 جانفي المقبل بدلا من منتصف شهر فيفري المقبل.



كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 جانفي المقبل على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر و1 و2 فيفري المقبل.

وتجرى قرعة ربع نهائي المسابقتين يوم 9 فيفري المقبل ثم يقام كأس السوبر الافريقي يوم 14 من نفس الشهر.



وتقام مرحلة الدور ربع النهائي للبطولتين ذهابا أيام 28 و29 فيفري و 1 مارس المقبلين و إيابا أيام 6 و7 و8 مارس المقبل. أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 ماي بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.