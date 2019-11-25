قرَّرت الأممُ المتَّحِدة تخصيص عيد لها في نوفمبر من كلِّ عام في ذكرى إعلانِ حقوق الطفل، وذلك من خلالِ الوثيقة الّتي أعلنتْها المنظمة الدولية. والدّين الإسلامي منذ أكثرَ من ألف وأربعمائة عامٍ عُنِي بالطفولة، وجَعَل من مبادئه الكريمةِ ورعايته عيدًا دائمًا لها، ولم يكتفِ بحقوق الطفل منذ وجودِه في الحياة، ولكن حدَّد له حقوقَه حتّى قبل أن يُولَد.

إنّ مفهوم رعاية الطفل في الإسلام هو عبارة عن القيام بحفظ الطفل من كلّ ما يضرّه والقيام بلوازمه وشؤونه على أكمل وجه، بما يحقّق حاجاته المتنوّعة ونمو شخصيته بشكل سليم ومتوازن وفق منهج الإسلام وتعاليمه. ورعايتهم واجبةٌ، وحبُّهم يُقرّب إلى الله، كما قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: “لولا أطفال رُضَّع، وشيوخ رُكَّع، وبهائم رُتَّع، لصُبَّ عليكم العذاب صبًّا”، فقد جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأطفال سببًا في عدم نزول العذاب.

والطفل في الإسلام أمانة في يد المسؤول عنه، ووديعة أودعها الله الأبوين، ولذَا فعلى الأبوين أن يقومَا بما يحفظ عليه سلامته وأمنه، لأنّه أمانة عندهما. يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}. ومن أهم حقوق الطفل على أسرته ما يلي:

حقّ النَّسب، والّذي حفظه الله بتحريمه للزنا وتشريعه للزّواج. قال تعالى: {وَهُوَ الّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}.

حقّ النّفقة بالمعروف، على الأب أوّلًا، فإن لم يوجد فعلَى الأقربين، وإلّا فَعلى المجتمع والدولة القيام بذلك، وإذا كان الشّارع قد كفل للطّفل حقّ النّفقة له على والده إلى أن يتمكّن من كسب المال بنفسه، فقد أوجب الشّارع على الوالدين أن يعدلَا بين أولادهما في العطف والرّعاية والحنو والعطايا، حتّى لا توغر التّفرقة بينهم في ذلك صدورهم، أو تنشئ بينهم العداوة والبغضاء.

حقّ الحضانة، على الأبوين معًا، وفي حال الطّلاق تسند للأم ثمّ الأب ثمّ أمّ الأم ثمّ للأقارب الأكثر أهلية، أمّا اليتيم فكفالته تجب على المسلمين.

حقّ اللّعب، باعتباره أوّل مدرسة يتعلّم فيها الطفل التّفكير والتّعبير والاستمتاع بكلّ ما يسترعي حبّه واهتمامه. وما كان يفعله رسول الله مع سبطيه خير مثال لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الوالدين وأولادهما، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم يمكّنُهما من الصّعود على ظهره، ولا يقوم من سجوده حتّى ينزلَا خشية أن يؤذيهما، وكان يحمل إمامة بنت ابنته زينب في الصّلاة ويضعها حين سجوده، ثمّ يعاود حملها في قيامه، وهذا يقوم بإشعار الطّفل بالأمن والسّكينة والحبّ، ممّا يكون له أثره في تنشئته نشأة سوية.

حقّ التّربية والتّعليم، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة وأن يحسن اسمه”.

حقّ الدِّين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: “ما من مولود إلّا يُولَدُ على الفِطرة فأبواه يُهَوِّدَانِه أو يُنَصِّرَانِه أو يُمَجِّسَانِه”.

كما تترتّب عن مرحلة الطفولة حاجيات خاصة تختلف عن بقية المراحل الأخرى، حيث يجب على الوالدين رعايتها، ومن ذلك: الحاجات الغذائية والجسدية، والّتي يسعى الأب إلى تلبيتها وتوفير كلّ الضّروريات في هذا المجال. والحاجات النّفسية والعاطفية، والّتي يجب الاهتمام بها كثيرًا نظرًا لما تتميّز به مرحلة الطفولة من هشاشة وضعف، فيجب ملاعبتهم ومداعبتهم والرّحمة بهم والتّصريح بالحبّ لهم أسوة بسيّد الخلق صلّى الله عليه وسلّم. والحاجات التّربوية والاجتماعية، والّتي أوجب الإسلام على الوالدين تدريب أبنائهم وتأديبهم وتعليمهم وتربيتهم على القيم الإسلامية، حتّى يكونوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم ومؤهّلين لتحمّل المسؤولية بنجاح. فأوجب على الوالدين أن يُعلِّمَا أولادهما ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومنه تعليمهم كيفية الطّهارة والصّلاة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مُرُوا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر”، بل إنّ الشّارع حرّم على الوالدين الدّعاء على أولادهما، خشية أن يوافق الدّعاء ساعة إجابة فيُصيب الولد ما دعي به عليه، إذ روي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: “لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم”.

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