ظهر المدير السابق لديوان الثقافة والإعلام، لخضر بن تركي، هذه الأيام، متجولا في الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن انقطعت أخباره منذ جانفي 2019 من إدارة هذه المؤسسة التي ترأسها لقرابة ثلاثة عقود، حيث كان بن تركي مع الوفد المرافق للمترشح عبد العزيز بلعيد في التجمع الذي نشطه، الجمعة الماضي، في مدينة وهران، وهو التجمع الذي حضره أيضا عدد من المغنين المعروفين بقربهم من بن تركي، والذي تحدث فيه بلعيد عبد العزيز عن الفنانين وحقوقهم.