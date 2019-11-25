أضحى المساهم الجديد في الشركة الرياضية لمولودية وهران بن عمر سفيان مرشحا بقوة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ستعقد هذا الثلاثاء في فندق ”الميريديان” والتي سيتم خلالها تعيين مجلس إدارة جديد برئيس جديد من أجل العمل بتعليمات لجنة مراقبة التسيير المالي والإداري للأندية المحترفة التي طالبت بضرورة إعادة هيكلة الشركة الرياضية وجلب الوثائق المطلوبة من قبلها، حيث ينتظر أن يقترحه غالبية الأعضاء المساهمين لهذا المنصب، رغم أن أعضاء آخرين سيعارضون الفكرة وحضورهم إلى أشغال الجمعية العامة الاستثنائية من الممكن أن يخلط حسابات هذه الأطراف التي تخطط لقلب الطاولة على الحرس القديم.