برنامج اليوم التاسع من الحملة الانتخابية
أخبار الوطن
25 نوفمبر 2019 () - ك.ب/وأج
تدرك اليوم الإثنين الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها التاسع، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:
- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي البيض (00: 10) وبشار (00: 15).
ـ عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية وهران (00: 14).
- عبد المجيد تبون ينشط تجمعين شعبيين بولايتي وهران (00: 10) وسيدي بلعباس (00: 15).
- عبد العزيز بلعيد ضيف منتدى جريدة المجاهد (00: 10) وينشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس (00: 15).
- عبد القادر بن قرينة ينظم خرجة ميدانية بولاية البويرة.