تدرك اليوم الإثنين الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، يومها التاسع، وفيما يلي البرنامج الميداني للمترشحين:

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي البيض (00: 10) وبشار (00: 15).

ـ عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية وهران (00: 14).

- عبد المجيد تبون ينشط تجمعين شعبيين بولايتي وهران (00: 10) وسيدي بلعباس (00: 15).

- عبد العزيز بلعيد ضيف منتدى جريدة المجاهد (00: 10) وينشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس (00: 15).

- عبد القادر بن قرينة ينظم خرجة ميدانية بولاية البويرة.