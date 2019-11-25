أعلن خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد عن انتشال جثث سبعة مهاجرين من بينهم خمس سيدات، بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وفي بيان أشار خفر السواحل إلى العثور على جثتي رجلين من المهاجرين السبت ليلا بالقرب من شاطئ كالا جاليرا على الساحل الجنوبي للجزيرة. ولفت إلى أنه من بين جثث السيدات المهاجرات الخمس عُثر على ثلاث في البحر واثنتين على الشاطئ. وأضاف البيان أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب أمواج البحر والعدد الكبير للأشخاص الذين سقطوا في المياه في وقت واحد.

من جهة أخرى، قال مؤسس بعثة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز إن السلطات الإيطالية سمحت برسو سفينة تابعة للبعثة في ميناء بجنوب البلاد لإنزال 62 مهاجرا إفريقيا تقلهم منذ يوم الأربعاء. وأضاف أوسكار كامبس إن السفينة سترسو بميناء تارانتو في الجنوب ظهر الثلاثاء رغم أن وجهتها النهائية قد تتغير.

وكانت إيطاليا رفضت في بادئ الأمر دخول المجموعة المؤلفة من 73 مهاجرا انتشلتهم أوبن آرمز من قارب مطاطي على بعد 50 ميلا قبالة ليبيا واقترحت على السفينة التوجه إلى طرابلس. لكن خفر السواحل أجلى 11 مهاجرا يحتاجون لرعاية صحية إلى ميناء أوجوستا وألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيسي إلى أن إيطاليا قد تخفف موقفها.

وفي حادث آخر، قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها انتشلت في وقت سابق من يوم الأحد جثث خمس نساء بعد انقلاب قاربهن بسبب سوء حالة البحر وهن الآن في جزيرة لامبيدوزا. وأنقذ خفر السواحل يوم السبت 149 شخصا منهم 13 امرأة وثلاثة أطفال من داخل سفينة كانت على وشك الغرق على بعد أقل من ميل واحد قبالة لامبيدوزا. ونقل مصدر قضائي عن ناجين قولهم إن 20 شخصا ما زالوا مفقودين. والمفقودون من الجزائر وتونس وباكستان.