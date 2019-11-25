كشف الدولي الجزائري يوسف عطال أن طموحه هو الانتقال إلى نادي كبير مستقبلا.

وقال عطال خلال استضافته في حصة تلفزيونية على قناة كنال بلوس :"في العام الماضي، كان هناك أندية مهتمة بي، لكن الوقت كان مبكرًا جدًا، أنا أركز على تقديم موسم كبير ... يمكنني أن ألعب في نادٍ كبير، وهذا جزء من أهدافي التي أعمل من أجلها. لا يوجد لاعب سيخبرك بأنه لا يرغب في ذلك، لكن إذا وقعت في نيس، هذا أيضًا لأنهم طموحون، وأنا أحب مشروع النادي".

ويحظى اللاعب السابق لنادي بارادو بمتابعة من عدة أندية أوروبية لكن إدارة نادي نيس رفضت التخلي عن نجمها الصيف الماضي.