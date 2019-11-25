أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الإثنين، عن انقطاع في التزويد بالماء الشروب بخمس بلديات في العاصمة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الانقطاع راجع لأعمال تشغيل محطة ضخ جديدة، وسيكون انقطاع التزود بالماء يوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وأضاف بيان الشركة أن البلديات المعنية هي: الأبيار، بن عكنون، حيدرة، بئر مراد رايس، وبئر خادم.

ومن المنتظر أن تستأنف عملية إمدادات مياه الشرب تدريجياً خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.