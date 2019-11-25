التمست ممثلة النيابة لدى محكمة وهران صبيحة اليوم ستة أشهر حبسا نافذة ضد الشاب الحراكي خلال ليلة الاحتفال بأول نوفمبر بوهران، بعد توقيفه من طرف الشرطة رفقة العشرات من المواطنين. ووجهت المحكمة تهمة حمل سلاح محظور للشاب بعد عثور الشرطة على آلة حادة يستعملها للصق الأعلام الوطنية المنصوبة فوق عمود خشبي منذ 22 فيفري الماضي.

وقرر القاضي تأجيل النطق في القضية للجلسة القادمة، بعد مرافعة ثلاثة محامين متطوعين من بينهم أحمد مبروك وفاطمة الزهرة مزيان وبوفالة عبد الرزاق الذين نفوا أية نية إجرامية لدى الشاب المتابع بحكم تعوده على المشاركة في المسيرات.