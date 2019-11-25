استيقظ، سكان مدينة البيض، اليوم الإثنين، على وقع اعتقالات وسط نشطاء الحراك والرافضين لزيارة علي بن فليس لولاية البيض المبرمج تجمعه بالمكتبة العمومية الرئيسية بوسط مدينة البيض.

وحسب مصادر مؤكدة، اقتحمت مصالح أمن ولاية البيض مقاهي بعيدة عن تجمع علي بن فليس قبل وصوله واعتقلت ما يفوق 10 أشخاص لم يقوموا بأي نشاط بالمكان المسمى "طريق آفلو" بقلب مدينة البيض. ووصل الأمر إلى مطاردات في الشارع تفاديا للسيناريوهات الرافضة التي يتعرض لها المترشحون الخمس وبالتحديد المرشح علي بن فليس الذي أصبحت تخلف زياراته اعتقالات بالجملة حسب أقارب المعتقلين والمقربين منهم.

من جهة أخرى، ندد نشطاء الحراك وأعلنوا تضامنهم مع المعتقلين وطالبوا بإطلاق سراحهم خاصة بعد حالة الهلع الذي شهدتها مدينة البيض وحملة الاعتقالات التي حدثت قبل التجمع الشعبي للمترشح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات.